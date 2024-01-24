Даниил Медведев побил российский рекорд на турнирах «Большого шлема»
Третья ракетка мира Даниил Медведев благодаря победе над поляком Хубертом Хуркачем на Australian Open превзошел принадлежавший Марату Сафину рекорд по количеству полуфиналов на турнирах «Большого шлема» среди российских теннисистов.
Медведев победил Хуркача со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале турнира, который проходит в Мельбурне.
Теперь на счету 27-летнего Медведева восемь полуфиналов на турнирах «Большого шлема» (три на Australian Open, один на Уимблдоне и четыре на US Open). У Сафина — семь полуфиналов (три в Мельбурне, два в Нью-Йорке и по одному в Париже и Лондоне).
Сафин завершил карьеру в 2009 году.
Медведев выиграл 75 из 100 матчей на турнирах «Большого шлема».
Также Медведев догнал австрийца Доминика Тима по победам над игроками топ-10 среди теннисистов (9). Тим является лидером по победам над соперниками из топ-10 среди игроков, родившихся в 1990-е.
За выход в финал Медведев сыграет с Александром Зверевым (Германия) или Карлосом Алькарасом (Испания).
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