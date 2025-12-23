Гусев обратился к болельщикам после назначения главным тренером

Ранее, 23 декабря, Гусева назначили главным тренером московского «Динамо» до конца сезона

Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Ролан Гусев, которого назначили главным тренером «Динамо», заявил, что для него честь возглавлять московский клуб. Обращение Гусева к болельщикам опубликовала пресс-служба команды.

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. «Динамо» — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места», — сказал тренер.

Гусев также пообещал болельщикам, что зимой команда будет усердно работать, чтобы основательно подготовиться ко второй части сезона.

В ноябре стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». С тех пор место и.о. занимал 48-летний Гусев. 23 декабря клуб официально назначил специалиста на эту должность до конца сезона.

Гусев — воспитанник «Динамо». Он является заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА.

После завершения игровой карьеры Гусев работал с молодежью ЦСКА, приведя команду к победе в Молодежной футбольной лиге, в академии «армейцев» и в юношеских сборных России. В тренерский штаб «Динамо» он пришел летом 2023 года и в конце прошлого сезона уже исполнял обязанности главного тренера.

Московский клуб ушел на зимний перерыв, занимая десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 матчей на счету команды 21 очко.