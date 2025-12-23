 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,5 x 4,4 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Гусев обратился к болельщикам после назначения главным тренером

Ранее, 23 декабря, Гусева назначили главным тренером московского «Динамо» до конца сезона
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Ролан Гусев, которого назначили главным тренером «Динамо», заявил, что для него честь возглавлять московский клуб. Обращение Гусева к болельщикам опубликовала пресс-служба команды.

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. «Динамо» — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места», — сказал тренер.

Гусев также пообещал болельщикам, что зимой команда будет усердно работать, чтобы основательно подготовиться ко второй части сезона.

В ноябре стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». С тех пор место и.о. занимал 48-летний Гусев. 23 декабря клуб официально назначил специалиста на эту должность до конца сезона.

Гусев — воспитанник «Динамо». Он является заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА.

После завершения игровой карьеры Гусев работал с молодежью ЦСКА, приведя команду к победе в Молодежной футбольной лиге, в академии «армейцев» и в юношеских сборных России. В тренерский штаб «Динамо» он пришел летом 2023 года и в конце прошлого сезона уже исполнял обязанности главного тренера.

Московский клуб ушел на зимний перерыв, занимая десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 18 матчей на счету команды 21 очко.

