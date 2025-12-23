Петросян и Гуменник включили в график еще один турнир перед Олимпиадой
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность принять участие еще в одном турнире накануне Олимпиады из-за важности выступления перед зрителями. Об этом заявил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
«Они [Петросян и Гуменник] работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое — предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них еще один турнир, чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», — сказал Сихарулидзе.
На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Гуменник впервые занял первое место. За короткую и произвольную программы он набрал 304,95 балла. Петросян взяла трофей в третий раз подряд. На счету фигуристки 235,95 балла за две программы.
Гуменник и Петросян в октябре отобрались на Олимпиаду. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.
