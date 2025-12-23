 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,5 x 4,5 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Петросян и Гуменник включили в график еще один турнир перед Олимпиадой

Петросян и Гуменник выступят на специальном турнире перед Олимпиадой
Сюжет
Олимпиада-2026
Президент Федерации фигурного катания на коньках России заявил, что Петросян и Гуменнику важно еще раз прокататься перед зрителями
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник получат возможность принять участие еще в одном турнире накануне Олимпиады из-за важности выступления перед зрителями. Об этом заявил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

«Они [Петросян и Гуменник] работают по индивидуальным планам. Мы делаем для них все необходимое — предлагаем им сборы, а также предложим организовать для них еще один турнир, чтобы у ребят была еще одна возможность прокататься на зрителях. Это важно, потому что сейчас по нашему календарю будет небольшой перерыв. Но мы чувствуем эту необходимость», — сказал Сихарулидзе.

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Гуменник впервые занял первое место. За короткую и произвольную программы он набрал 304,95 балла. Петросян взяла трофей в третий раз подряд. На счету фигуристки 235,95 балла за две программы.

Гуменник и Петросян в октябре отобрались на Олимпиаду. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

Рената Утяева
Аделия Петросян Петр Гуменник фигурное катание Антон Сихарулидзе
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
