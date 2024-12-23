 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 11 шайбами

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче КХЛ с 11 шайбами
Матч в Москве завершился со счетом 5:6. «Бело-голубые» вели по ходу встречи 3:1 и 4:2. У «Ак Барса» по дублю оформили Никита Лямкин и Александр Барабанов
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» проиграло казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:6 (2:1, 2:2, 1:3).

У «бело-голубых» отличились Дмитрий Рашевский (3-я минута), Максим Комтуа (19), Кирилл Адамчук (24), Седрик Пакетт (35) и Павел Кудрявцев (44).

У казанской команды забивали Никита Лямкин (9, 54), Никита Евсеев (30), Альберт Яруллин (39) и Александр Барабанов (41, 52).

В начале второго периода при счете 3:1 в пользу «Динамо» «Ак Барс» поставил в ворота Тимура Билялова вместо Амира Мифтахова.

«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего Канцерова
Спорт
Роман Канцеров

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, «Ак Барс» — третий на Востоке.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Ак Барс
Материалы по теме
КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком недели
Спорт
ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ
Спорт
«Спартак» победил минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Ташкенте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Вучич обсудил с Лавровым санкции США против энергокомпании СербииПолитика, 23 дек, 23:51
В Мелитополе прогремели взрывыПолитика, 23 дек, 23:51
ДУМ отозвало фетву о многоженстве после реакции ГенпрокуратурыПолитика, 23 дек, 23:45
Как промышленность решает вопрос с инженерными кадрамиОтрасли, 23 дек, 23:35
Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казниОбщество, 23 дек, 23:31
Свои люди: как подготовить специалистов компании к руководящим должностямТренды, 23 дек, 23:21
Германия объявила об остановке проектов в Грузии на €237 млнПолитика, 23 дек, 23:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 23 дек, 23:00
Над Азовским морем сбили два украинских дронаПолитика, 23 дек, 22:53
В Таганроге объявили угрозу атаки дроновПолитика, 23 дек, 22:48
Как low-code ускоряет разработку и вывод продуктов на рынокТренды, 23 дек, 22:34
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 23 дек, 22:22
В России впервые оценили финансовую культуру жителей страныФинансы, 23 дек, 22:22
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 23 дек, 22:15