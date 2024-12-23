Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 11 шайбами
Московское «Динамо» проиграло казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:6 (2:1, 2:2, 1:3).
У «бело-голубых» отличились Дмитрий Рашевский (3-я минута), Максим Комтуа (19), Кирилл Адамчук (24), Седрик Пакетт (35) и Павел Кудрявцев (44).
У казанской команды забивали Никита Лямкин (9, 54), Никита Евсеев (30), Альберт Яруллин (39) и Александр Барабанов (41, 52).
В начале второго периода при счете 3:1 в пользу «Динамо» «Ак Барс» поставил в ворота Тимура Билялова вместо Амира Мифтахова.
«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, «Ак Барс» — третий на Востоке.
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