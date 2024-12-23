«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего Канцерова

Матч завершился в овертайме со счетом 2:1. Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 50 сейвов, но его команда все равно проиграла. Форвард «Металлурга» Канцеров набрал очки в пятом матче подряд

Роман Канцеров (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Магнитогорский «Металлург» победил омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

У хозяев обе шайбы на счету 20-летнего Романа Канцерова (21-я и 64-я минуты), который набрал очки в пятой игре подряд.

У «Авангарда» забил Михаил Гуляев (48). Вратарь омичей Никита Серебряков отразил 50 бросков.

«Металлург» выиграл третий матч подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Авангарда» второе поражение кряду и седьмая строчка.

Результаты других матчей:

«Сибирь» — «Адмирал» — 4:2;

«Салават Юлаев» — «Амур» — 3:0.