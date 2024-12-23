КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком недели
Нападающий петербургского СКА Иван Демидов, забивший два гола в трех матчах, признан лучшим новичком недели в КХЛ. Об этом сообщилапресс-служба лиги.
Демидов забил решающий гол нижегородскому «Торпедо» — в том матче СКА отыгрался с 0:3 и победил со счетом 6:4. Также форвард отличился в игре с владивостокским «Адмиралом» (3:2 в овертайме).
Всего на счету 19-летнего Демидова в этом сезоне восемь голов и 14 передач в 36 матчах.
Лучшим нападающим недели признали Виталия Абрамова из ЦСКА, у которого три гола и четыре передачи в трех матчах.
Среди защитников лауреатом стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» (три шайбы и передача в трех играх), а среди вратарей — Василий Демченко из минского «Динамо», который выиграл оба своих матча, отразив в среднем 96,08% бросков.
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