КХЛ в четвертый раз назвала 19-летнего игрока СКА лучшим новичком недели

В число лучших игроков недели вошли форвард ЦСКА Виталий Абрамов, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, вратарь минского «Динамо» Василий Демченко и 19-летний игрок СКА Иван Демидов

Иван Демидов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий петербургского СКА Иван Демидов, забивший два гола в трех матчах, признан лучшим новичком недели в КХЛ. Об этом сообщилапресс-служба лиги.

Демидов забил решающий гол нижегородскому «Торпедо» — в том матче СКА отыгрался с 0:3 и победил со счетом 6:4. Также форвард отличился в игре с владивостокским «Адмиралом» (3:2 в овертайме).

Всего на счету 19-летнего Демидова в этом сезоне восемь голов и 14 передач в 36 матчах.

Лучшим нападающим недели признали Виталия Абрамова из ЦСКА, у которого три гола и четыре передачи в трех матчах.

Среди защитников лауреатом стал Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» (три шайбы и передача в трех играх), а среди вратарей — Василий Демченко из минского «Динамо», который выиграл оба своих матча, отразив в среднем 96,08% бросков.