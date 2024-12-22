ЦСКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

Четыре очка Абрамова принесли ЦСКА победу над «Нефтехимиком» в матче с 11 голами

Армейцы обыграли «Нефтехимик» со счетом 7:4. У Виталия Абрамова четыре очка, у Дениса Гурьянова — дубль

Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

У «армейцев» дубль (28-я и 40-я минуты) и две передачи на счету Виталия Абрамова, также два гола забил Денис Гурьянов (42, 59), еще по шайбе забросили Максим Соркин (12), Максим Мамин (20) и Никита Охотюк (38).

У нижнекамцев забивали Райли Барбер (8), Жан-Себастьен Ди (32), Евгений Митякин (56) и Андрей Белозеров (57).

ЦСКА одержал восьмую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. У «Нефтехимика» второе поражение подряд и восьмое место на Востоке.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» со счетом 3:2 победила екатеринбургский «Автомобилист».