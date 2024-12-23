В Италии фанаты встретили первый гол правнука Муссолини зигованием
Футболист Романо Флориани Муссолини, правнук Бенито Муссолини, забил первый гол за клуб «Юве Стабия» во втором итальянском дивизионе, который фанаты на трибунах встретили римским салютом и скандированием его фамилии, пишет Corriere dello Sport.
Газета отмечает, что эта «заслуживающая осуждения» сцена стала вирусной в социальных сетях и «вызвала полемику» в Италии.
Футболист забил на 21-й минуте матча с «Чезеной» 22 декабря, этот гол стал победным для его команды.
Романо Муссолини 21 год, права на него принадлежат римскому «Лацио», в клуб Серии B он перешел летом на правах аренды.
В молодежной команде «Лацио» футболист играл с фамилией отца — Флориани, а материнскую сокращал до буквы М. В «Юве Стабия» футболист стал делать наоборот.
Мать Романо, Алессандра Муссолини, — внучка итальянского диктатора, бывший депутат национального и европейского парламентов.
Сам футболист в прошлом году заявлял, что его не интересуют споры вокруг его фамилии и это не имеет отношения к его карьере.
В январе Верховный суд Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой можно использовать, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, а используется, например, на памятных мероприятиях.
Такое приветствие использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии. В русском языке оно стало называться «зигой», а его выполнение — «зигованием».
В России за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрены как административное (ст. 20.3 КоАП), так и уголовное наказания (ст. 282.4 УК) — в случае неоднократного совершения правонарушения.
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