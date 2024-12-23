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В Италии фанаты встретили первый гол правнука Муссолини зигованием

В Италии фанаты «Юве Стабия» встретили первый гол правнука Муссолини зигованием
Романо Флориани Муссолини — сын внучки итальянского диктатора Алессандры, которая была депутатом. Реакция фанатов с «зигами» и скандированиями фамилии после его гола вызвала полемику в обществе, пишет Corriere dello Sport
Романо Флориани Муссолини
Романо Флориани Муссолини (Фото: Jonathan Moscrop / imago images / Global Look Press)

Футболист Романо Флориани Муссолини, правнук Бенито Муссолини, забил первый гол за клуб «Юве Стабия» во втором итальянском дивизионе, который фанаты на трибунах встретили римским салютом и скандированием его фамилии, пишет Corriere dello Sport.

Газета отмечает, что эта «заслуживающая осуждения» сцена стала вирусной в социальных сетях и «вызвала полемику» в Италии.

Футболист забил на 21-й минуте матча с «Чезеной» 22 декабря, этот гол стал победным для его команды.

Романо Муссолини 21 год, права на него принадлежат римскому «Лацио», в клуб Серии B он перешел летом на правах аренды.

В молодежной команде «Лацио» футболист играл с фамилией отца — Флориани, а материнскую сокращал до буквы М. В «Юве Стабия» футболист стал делать наоборот.

Мать Романо, Алессандра Муссолини, — внучка итальянского диктатора, бывший депутат национального и европейского парламентов.

Сам футболист в прошлом году заявлял, что его не интересуют споры вокруг его фамилии и это не имеет отношения к его карьере.

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Фото:David Ramos / Getty Images

В январе Верховный суд Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой можно использовать, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, а используется, например, на памятных мероприятиях.

Такое приветствие использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии. В русском языке оно стало называться «зигой», а его выполнение — «зигованием».

В России за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрены как административное (ст. 20.3 КоАП), так и уголовное наказания (ст. 282.4 УК) — в случае неоднократного совершения правонарушения.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Италия фашизм Бенито Муссолини
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