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УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер

УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов
Команде запретили продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч в Лиге чемпионов, а также оштрафовали на €10 тыс.
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

УЕФА наказал «Барселону» за использование болельщиками баннера в нацистском стиле во время матча общего этапа Лиги чемпионов против «Монако», сообщает Associated Press.

Каталонскому клубу запретили продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч в Лиге чемпионов, а также оштрафовали на €10 тыс.

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«Барселона» 19 сентября в гостях проиграла «Монако» со счетом 1:2. На игре был вывешен черный флаг с надписью «Хайль Флик». Главным тренером каталонцев является немец Ханс-Дитер Флик.

Следующий гостевой матч в Лиге чемпионов «Барселона» сыграет 6 ноября против белградской «Црвены Звезды».

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