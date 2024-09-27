УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер
УЕФА наказал «Барселону» за использование болельщиками баннера в нацистском стиле во время матча общего этапа Лиги чемпионов против «Монако», сообщает Associated Press.
Каталонскому клубу запретили продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч в Лиге чемпионов, а также оштрафовали на €10 тыс.
«Барселона» 19 сентября в гостях проиграла «Монако» со счетом 1:2. На игре был вывешен черный флаг с надписью «Хайль Флик». Главным тренером каталонцев является немец Ханс-Дитер Флик.
Следующий гостевой матч в Лиге чемпионов «Барселона» сыграет 6 ноября против белградской «Црвены Звезды».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года
Банки ужесточили условия по семейной ипотеке
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Дискорд могут заблокировать в России
Цены на золото выросла до исторического максимума
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов