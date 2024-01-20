Верховный суд Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях

Суд в Италии постановил, что приветствие с поднятой правой рукой можно использовать, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, а используется, например, на памятных мероприятиях

Верховный кассационный суд Италии (Фото: Valentin Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press)

Римское приветствие, которое в том числе использовалось в фашистской Германии, является незаконным только в том случае, если оно несет риски возрождения фашистской партии, решил Верховный кассационный суд Италии, передает телеканал RAI.

В России за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрены как административное (ст. 20.3 КоАП), так и уголовное наказание (ст. 282.4 УК) — в случае неоднократного совершения правонарушения.

Телеканал отмечает, что свое решение он вынес при рассмотрении дела, связанного с событиями 2016 года. Тогда на памятной демонстрации несколько участников использовали это приветствие, что повлекло обвинения в попытке реабилитации фашизма. Восемь человек были осуждены, но подали апелляцию на решение. Верховный суд постановил снова рассмотреть дело.

«Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств», но оно становится преступлением, «когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», сказал в суде прокурор Пьетро Гаэта, его слова приводит Il Fatto Quotidiano. Газета отмечает, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

Как пишет RAI, несколько дней в Риме в рамках еще одной памятной акции несколько участников также использовали римское приветствие, против них было начато расследование. Однако решение суда положило конец спорам, возникшим из-за этой ситуации.

Существует мнение, что в Древнем Риме использовалось приветствие в форме поднятия правой руки вперед, поэтому оно получило такое название. В XX веке римский салют был распространен среди последователей фашизма. Сначала его стали использовать в Италии при Бенито Муссолини, а затем он перешел и в гитлеровскую Германию. При этом использовалась фраза «заг хайль» и другие, приветствие же в русском языке стало называться «зигой», а его выполнение — «зигованием».

В Италии преступлений, которые направлены на восстановление фашистской партии, касается специальный закон Марио Шелба 1952 года. Там идет речь о наказании не только за попытку реорганизации партии, но и за восхваление принципов, методов и фактов фашизма.