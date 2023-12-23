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«Аталанта» проиграла, пропустив через минуту после выхода Миранчука
«Аталанта» проиграла, пропустив через минуту после выхода Миранчука на замену
Футболисты «Аталанты» пропустили единственный гол от «Болоньи» на 86-й минуте. Всего за минуту до этого полузащитник сборной России вышел на поле на замену
Алексей Миранчук
Футболисты «Аталанты» уступили «Болонье» со счетом 0:1 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол на 86-й минуте забил Льюис Фергюсон.
Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте.
Всего в нынешнем сезоне Миранчук провел 12 матчей, забил один год и сделал два результативные передачи.
«Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Болонья» с 31 очком поднялась на четвертую строчку.
В следующем туре «Аталанта» 30 декабря примет «Лечче».
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