Агент Миранчука анонсировал переход игрока в другой клуб Европы
Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в январе может перейти в другой европейский клуб, сообщил Metaratings агент футболиста Вадим Шпинев.
Контракт Миранчука действует до лета 2025 года. Прошлый сезон он отыграл в аренде в «Торино», а в этом забил один гол в девяти матчах.
«Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, что будет переход», — сказал Шпинев. На вопрос о возможности возвращения полузащитника в «Локомотив» агент ответил: «Нет, мы смотрим в сторону Европы».
Накануне Миранчук в матче с «Миланом» (3:2) в компенсированное время заставил соперника удалиться, а также сделал передачу автору победного гола Луису Мурьелю.
Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года.
Следующий матч «Аталанта», которая идет на седьмом месте в Серии А, сыграет с «Салернитаной» 18 декабря.
Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Аталанты» с коэффициентом 1,30, на победу «Салернитаны» — с коэффициентом 9,00.