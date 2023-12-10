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Спорт ,  
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Агент Миранчука анонсировал переход игрока в другой клуб Европы

Агент Шпинев заявил о возможном переходе Алексея Миранчука в другой клуб
Алексей Миранчук накануне помог «Аталанте» обыграть «Милан» — заставил соперника удалиться, а потом поучаствовал в победном голе. Вадим Шпинев считает, что в январе россиянин сменит команду
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Andrea Bressanutti / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в январе может перейти в другой европейский клуб, сообщил Metaratings агент футболиста Вадим Шпинев.

Контракт Миранчука действует до лета 2025 года. Прошлый сезон он отыграл в аренде в «Торино», а в этом забил один гол в девяти матчах.

«Нам надо декабрь доиграть, и в январе, я думаю, что будет переход», — сказал Шпинев. На вопрос о возможности возвращения полузащитника в «Локомотив» агент ответил: «Нет, мы смотрим в сторону Европы».

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Накануне Миранчук в матче с «Миланом» (3:2) в компенсированное время заставил соперника удалиться, а также сделал передачу автору победного гола Луису Мурьелю.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года.

Следующий матч «Аталанта», которая идет на седьмом месте в Серии А, сыграет с «Салернитаной» 18 декабря.

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Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Аталанты» с коэффициентом 1,30, на победу «Салернитаны» — с коэффициентом 9,00.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол

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