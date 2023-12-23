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Украинский клуб опроверг выдачу повесток в военкомат 25 футболистам

«Оболонь» опровергла информацию о групповой повестке 25 футболистам в военкомат
В киевской «Оболони» сообщили, что ни одному из игроков команды не поступали повестки. Там отметили, что футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации
Фото: Koki Nagahama / Getty Images
Фото: Koki Nagahama / Getty Images

Информация о вручении повесток в военкомат 25 футболистам киевской «Оболони» не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении на сайте клуба, выступающего в Украинской премьер-лиге.

Накануне журналист Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке» сообщил, что в «Оболонь» поступила групповая повестка 25 человек от ТЦК (территориального центра комплектования).

«Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки. <...> «Оболонь» соблюдает требования законодательства... в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов», — говорится в заявлении клуба.

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В киевском клубе отметили, что «Оболонь» получила статус критически важного предприятия для функционирования экономики. «Соответственно, футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации», — сказано в заявлении.

«Оболонь» в нынешнем сезоне занимает 13-е место в чемпионате Украины, набрав 14 очков в 16 матчах.

После начала российской военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Как подсчитала Би-би-си в ноябре 2023 года, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

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Иван Витченко Иван Витченко
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