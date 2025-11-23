Геннадий Головкин возглавил World Boxing
Бывший чемпион мира WBC, WBA и IBF, президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал президентом World Boxing (WB) — международной организации, объединившей вышедшие из международной ассоциации (IBA) на фоне конфликта с МОК. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Головкин был единственным кандидатом на этот пост, он сменил во главе организации Бориса ван дер Фёрста. Голландец ранее был главным конкурентом Умара Кремлева за пост главы IBA.
Головкин с сентября 2024 года возглавлял олимпийскую комиссию WB. В феврале World Boxing довела число своих членов до 78, выполнив основное требование для признания МОК, а в марте получила право провести олимпийский турнир по боксу в 2028 году.
Головкину 43 года. На его счету 42 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге, серебро Олимпиады-2004 и золото чемпионата мира 2005 года. Последний бой он провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля Альвареса за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе и проиграл решением судей. В 2023-м Головкин отказался от чемпионских поясов WBA и IBF в среднем весе.
