Турнир по боксу под эгидой World Boxing включили в программу Олимпиады-2028

Конкуренты IBA Кремлева проведут соревнования по боксу на Олимпиаде-2028

World Boxing, в которой за взаимодействие с МОК отвечает Геннадий Головкин, в феврале получила признание организации. На сессии МОК бокс включили в программу Игр-2028

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Бокс включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, соответствующее решение утвердили на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит на курорте Коста Наварино (Греция).

Соревнования проведет World Boxing, созданная в 2023 году после выхода ряда федераций из Международной ассоциации бокса (IBA) на фоне несогласия с допуском россиян и белорусов под национальными флагами.

МОК отозвал признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в 2023 году.

World Boxing в конце февраля получила признание МОК, выполнив требование по количеству членов. Олимпийскую комиссию World Boxing в сентябре 2024 года возглавил президент Олимпийского комитета Казахстана, бывший чемпион мира WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин.

Турниры по боксу на Играх в Токио и Париже проходили без участия IBA.