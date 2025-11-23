В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком»
Защитники ЦСКА Матвей Лукин и Данил Круговой получили травмы в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщила пресс-служба армейцев.
У Кругового сильный ушиб подвздошной кости, сроки восстановления определятся позднее.
Лукин получил сотрясение мозга и в ближайшие дни пройдет курс терапии.
ЦСКА 22 ноября проиграл в гостях со счетом 0:1.
Кругового заменили на 11-й минуте, Лукин отыграл весь матч.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — шестой.
Следующий матч ЦСКА проведет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России 26 ноября.
