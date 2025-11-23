 Перейти к основному контенту
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком»

ЦСКА: Лукин получил сотрясение в дерби со «Спартаком», у Кругового сильный ушиб
Кругового заменили в начале матча из-за травму — у него сильный ушиб. Лукин отыграл весь матч, но получил сотрясение мозга
Данил Круговой
Данил Круговой (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Защитники ЦСКА Матвей Лукин и Данил Круговой получили травмы в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщила пресс-служба армейцев.

У Кругового сильный ушиб подвздошной кости, сроки восстановления определятся позднее.

Лукин получил сотрясение мозга и в ближайшие дни пройдет курс терапии.

ЦСКА 22 ноября проиграл в гостях со счетом 0:1.

Кругового заменили на 11-й минуте, Лукин отыграл весь матч.

«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича
Спорт
Фото:Александр Щербак / ТАСС

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — шестой.

Следующий матч ЦСКА проведет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России 26 ноября.

Теги
Анна Сатдинова
ФК ЦСКА ФК Спартак Москва Данил Круговой
