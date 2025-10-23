Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка

Максим Третьяк в прошлом сезоне сыграл за «Ладу» восемь матчей и летом продлил контракт еще на год. В текущем сезоне на его счету три игры. «Лада» идет на предпоследнем месте в конференции

Максим Третьяк (Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru))

Тольяттинская «Лада» и вратарь Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

На счету 29-летнего Третьяка в этом сезоне три матча, во всех «Лада» проиграла. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб восемь игр, а летом продлил контракт на год.

Ранее голкипер также играл за «Сочи», рижское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.

«Лада» занимает предпоследнее место в Западной конференции, выиграв только четыре матча из 18.