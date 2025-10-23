 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,6 x 4,1 2 5,5 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,6 x 3,6 2 2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,97 x 3,55 2 3,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2 x 3,85 2 3,4 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,1 x 3,2 2 2,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка

Клуб КХЛ «Лада» расторг контракт с внуком Третьяка
Максим Третьяк в прошлом сезоне сыграл за «Ладу» восемь матчей и летом продлил контракт еще на год. В текущем сезоне на его счету три игры. «Лада» идет на предпоследнем месте в конференции
Максим Третьяк
Максим Третьяк (Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (cska-hockey.ru))

Тольяттинская «Лада» и вратарь Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

На счету 29-летнего Третьяка в этом сезоне три матча, во всех «Лада» проиграла. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб восемь игр, а летом продлил контракт на год.

Ранее голкипер также играл за «Сочи», рижское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.

«Лада» занимает предпоследнее место в Западной конференции, выиграв только четыре матча из 18.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Лада
Материалы по теме
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ
Спорт
Один из лучших снайперов «Динамо» перешел в худшую команду КХЛ
Спорт
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого Спорт, 13:15
Евросоюз запретил ввозить в Россию игрушки с моторчиком Политика, 13:13
Силы ПВО за четыре часа сбили 32 дрона в семи регионах России Политика, 13:11
После взрыва в Копейске спасатели ищут 12 сотрудников завода Общество, 13:10
КНДР испытали два гиперзвуковых снаряда Политика, 13:06
Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя Бизнес, 13:01
Как программирование районов стало ключом к прибыли и качеству жизни РБК Компании, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации Общество, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти Политика, 12:50
Пассажиропоток московского метро с начала года вырос на 1,5% Город, 12:48
Что ждет нарушителей ПДД с иностранными номерами. Ответ МВД Авто, 12:36
Путин наградил погибшего военкора Зуева орденом Мужества Политика, 12:34
Клуб КХЛ расторг контракт с внуком Третьяка Спорт, 12:34