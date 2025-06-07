Внук Третьяка продлил контракт с клубом КХЛ «Лада»

Новое соглашение с 28-летним голкипером Максимом Третьяком рассчитано на один сезон

Максим Третьяк (Фото: hclada.ru)

«Лада» продлила контракт с вратарем Максимом Третьяком, сообщается на сайте тольяттинского клуба КХЛ.

Новое соглашении с 28-летним вратарем рассчитано на один сезон.

Третьяк провел в «Ладе» один год, успел сыграть в восьми матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, в которых отражал 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,13.

Суммарно в КХЛ голкипер провел 124 игры и одержал 20 побед (89,1%; 3,6). Он также играл за «Сочи», рижское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.