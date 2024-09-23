Пловчиху Ефимову перед началом сезона покусала бездомная собака
Двукратная вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова заявила в эфире «Матч ТВ», что в начале сезона ее покусала бездомная собака, из-за чего она вынуждена пропустить несколько этапов Кубка мира.
Ефимова в мае получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже через чемпионат Багамских Островов.
По ее словам, ей пришлось отложить тренировки почти на месяц в начале сезона из-за нападения пса.
«Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять. Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», — сказал Ефимова.
Согласно календарю World Aquatics, этапы Кубка мира пройдут с 18 октября по 2 ноября в Шанхае, корейском Инчхоне, Сингапуре и Гонконге. В декабре в Будапеште пройдет чемпионат мира на короткой воде.
Ефимовой 32 года, она двукратный серебряный призер Игр-2016 (100 и 200 м брассом) и бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне (200 м брассом), а также шестикратная чемпионка мира.
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