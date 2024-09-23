Пловчиху Ефимову перед началом сезона покусала бездомная собака

Юлия Ефимова, получившая нейтральный статус для международных соревнований, планировала выступить на этапах Кубка мира в октябре, но не могла тренироваться почти месяц из-за нападения собаки

Юлия Ефимова (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Двукратная вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова заявила в эфире «Матч ТВ», что в начале сезона ее покусала бездомная собака, из-за чего она вынуждена пропустить несколько этапов Кубка мира.

Ефимова в мае получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже через чемпионат Багамских Островов.

По ее словам, ей пришлось отложить тренировки почти на месяц в начале сезона из-за нападения пса.

«Для меня это было очень неприятно, потому что приходилось принимать медикаменты, которые не хотелось бы употреблять. Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», — сказал Ефимова.

Согласно календарю World Aquatics, этапы Кубка мира пройдут с 18 октября по 2 ноября в Шанхае, корейском Инчхоне, Сингапуре и Гонконге. В декабре в Будапеште пройдет чемпионат мира на короткой воде.

Ефимовой 32 года, она двукратный серебряный призер Игр-2016 (100 и 200 м брассом) и бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне (200 м брассом), а также шестикратная чемпионка мира.