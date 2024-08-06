 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Наездник Хенрик фон Экерманн драматично вылетел в финале Олимпийских игр, упав со своего скакуна Короля Эдварда
Наездник Хенрик фон Экерманн и Король&nbsp;Эдвард на Олимпиаде в Париже
Наездник Хенрик фон Экерманн и Король Эдвард на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Шведский наездник Хенрик фон Экерманн, признанный спортсмен номер один в конкуре, после сильного старта внезапно был сброшен со спины жеребца Короля Эдварда. О произошедшем в Париже рассказали Expressen.

Около 16 тыс. человек собрались 6 августа в парке Версальского дворца на последние соревнования по конному спорту. После идеального старта Экерманна сбросило с лошади в середине забега. По словам эксперта Петронеллы Андерссон, скакун резко остановился без видимой причины, из-за чего спортсмен потерял равновесие и упал. 

После провального выступления на Олимпиаде 6 августа Экерманн заявил, что ему стыдно, и он «просто хочет вернуться домой к сыну и семье». «Позорно плохо, оправданий нет», — передает Expressen слова Хенрика фон Экерманна. Также швед заявил, что это был его последний крупный чемпионат вместе с Королем Эдвардом. 

Шведская королевская чета присутствовала в Версале и стала свидетелем падения наездника. Король Карл XVI Густав поддержал спортсмена и провел параллель с ситуацией, которая произошла с его отцом на Олимпийских играх 1936 года в Берлине: «Это как когда мой отец участвовал в Олимпиаде по конкуру в 1936 году, и его лошадь отказалась. В тот раз тоже все пошло не очень хорошо, но прошло уже много времени». 

Золото в финале по конкуру завоевал немецкий наездник Кристиан Кукук. На втором месте расположился Стив Герда из Швейцарии, а бронзу завоевал Майкел ван дер Флейтен, выступавший за Нидерланды. 

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024
Материалы по теме
Наследник Бубки на Олимпиаде превзошел современных футболистов в скорости
Спорт
Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
Спорт
Российские каноисты выиграли квалификационный заплыв на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
«Т-Инвестиции» сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рублиИнвестиции, 17:32
Чемпиону по боксу Двали сделали операцию после нападения в КрымуОбщество, 17:25
Минобороны сообщило о стягивании резервов к границе в Курской областиПолитика, 17:21
Минобороны сообщило об ударах по резервам ВСУ после атаки на границеПолитика, 17:19
СПБ Биржа запустит утренние торги акциями 10 российских компанийИнвестиции, 17:17
В финской ассоциации заявили о росте цен после санкций против РоссииПолитика, 17:17
Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире ОлимпиадыСпорт, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Китай снова в лидерах медального зачета. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:10
Минобороны назвало число напавших около границы украинских диверсантов⁠Политика, 17:08
Reuters узнал о просьбе Путина к Ирану о сдержанном ответе ИзраилюПолитика, 17:03
В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в миреНедвижимость, 17:03
«МегаФон» внедрил искусственный интеллект в работу с персоналомПресс-релиз, 17:02
На Украине 16 мужчин попытались сбежать в Молдову в рефрижераторе с мясомПолитика, 16:55