Лошадь сбросила рекордсмена мира по конкуру в финальном турнире Олимпиады

Наездник Хенрик фон Экерманн драматично вылетел в финале Олимпийских игр, упав со своего скакуна Короля Эдварда

Наездник Хенрик фон Экерманн и Король Эдвард на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Шведский наездник Хенрик фон Экерманн, признанный спортсмен номер один в конкуре, после сильного старта внезапно был сброшен со спины жеребца Короля Эдварда. О произошедшем в Париже рассказали Expressen.

Около 16 тыс. человек собрались 6 августа в парке Версальского дворца на последние соревнования по конному спорту. После идеального старта Экерманна сбросило с лошади в середине забега. По словам эксперта Петронеллы Андерссон, скакун резко остановился без видимой причины, из-за чего спортсмен потерял равновесие и упал.

После провального выступления на Олимпиаде 6 августа Экерманн заявил, что ему стыдно, и он «просто хочет вернуться домой к сыну и семье». «Позорно плохо, оправданий нет», — передает Expressen слова Хенрика фон Экерманна. Также швед заявил, что это был его последний крупный чемпионат вместе с Королем Эдвардом.

Шведская королевская чета присутствовала в Версале и стала свидетелем падения наездника. Король Карл XVI Густав поддержал спортсмена и провел параллель с ситуацией, которая произошла с его отцом на Олимпийских играх 1936 года в Берлине: «Это как когда мой отец участвовал в Олимпиаде по конкуру в 1936 году, и его лошадь отказалась. В тот раз тоже все пошло не очень хорошо, но прошло уже много времени».

Золото в финале по конкуру завоевал немецкий наездник Кристиан Кукук. На втором месте расположился Стив Герда из Швейцарии, а бронзу завоевал Майкел ван дер Флейтен, выступавший за Нидерланды.