Чемпион Паралимпиады фразой «его вынуждают» объяснил оскорбление украинца
Двукратный чемпион Паралимпиад Евгений Торсунов заявил Metaratings, что украинский соперник Александр Литвиненко назвал его «недоразумением» в Париже, потому что его вынудили.
Торсунов победил в Париже в прыжках в длину с паралимпийским рекордом, Литвиненко стал третьим. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению», а потом уступил Торсунову и в забеге на стометровке.
По словам Торсунова, он не воспринял оскорбление серьезно.
«Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья», — сказал паралимпиец.
Торсунов напомнил, что на чемпионате мира 2019 года он также выиграл золото, украинец бронзу, и тогда они «как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале и обнимались с национальными флагами».
Торсунов выступает в классе Т36 (спортсмены с нарушением координации). Ему принадлежит мировой рекорд в прыжках в длину в этой категории — 6,05 м.
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