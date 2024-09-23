Чемпион Паралимпиады фразой «его вынуждают» объяснил оскорбление украинца

Евгений Торсунов заявил, что проигравший ему украинец Александр Литвиненко поступил некрасиво, назвав его «недоразумением», но он все равно считает соперника членом «одной большой семьи»

Евгений Торсунов (Фото: AFLO / Global Look Press)

Двукратный чемпион Паралимпиад Евгений Торсунов заявил Metaratings, что украинский соперник Александр Литвиненко назвал его «недоразумением» в Париже, потому что его вынудили.

Торсунов победил в Париже в прыжках в длину с паралимпийским рекордом, Литвиненко стал третьим. После соревнований украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению», а потом уступил Торсунову и в забеге на стометровке.

По словам Торсунова, он не воспринял оскорбление серьезно.

«Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья», — сказал паралимпиец.

Торсунов напомнил, что на чемпионате мира 2019 года он также выиграл золото, украинец бронзу, и тогда они «как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале и обнимались с национальными флагами».

Торсунов выступает в классе Т36 (спортсмены с нарушением координации). Ему принадлежит мировой рекорд в прыжках в длину в этой категории — 6,05 м.