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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Украинец после проигрыша оскорбил российского чемпиона Паралимпиады

Украинец Литвиненко после проигрыша оскорбил российского чемпиона Паралимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Украинский спортсмен Александр Литвиненко завоевал бронзу на Играх в Париже в прыжках в длину, победил россиянин Евгений Торсунов. По словам Литвиненко, у него «скребет на душе», потому что он проиграл «этому недоразумению»
Асер Матеуш Алмейда Рамос,&nbsp;Евгений Торсунов и&nbsp;Александр Литвиненко на церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже
Асер Матеуш Алмейда Рамос, Евгений Торсунов и Александр Литвиненко на церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Украинский спортсмен Александр Литвиненко, который завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в длину, сожалеет, что проиграл российскому спортсмену. Об этом 34-летний Литвиненко заявил «Суспільне Спорт».

Накануне в Париже россиянин Евгений Торсунов завоевал золото в прыжках в длину. Вторым стал бразилец Асер Матеуш Алмейда Рамос, третьим — Литвиненко.

«Очень доволен, это моя первая медаль. <...> Но мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению», — сказал Литвиненко.

Российские спортсмены участвуют в Паралимпиаде в нейтральном статусе. Это возмущает Литвиненко. «Февраль—март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Никакие они не «нейтральные», — добавил украинский спортсмен.

На Паралимпиаде выступают 88 российский спортсменов. Они уже завоевали 31 медаль — семь золотых, 14 серебряных и десять бронзовых.

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Иван Витченко Иван Витченко
Паралимпиада-2024 Россия Украина
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