Паралимпиец рассказал об отказе спонсоров Игр-2024 награждать россиян
Паралимпиец Андрей Вдовин, выигравший на Играх в Париже два золота и бронзу в легкой атлетике, назвал единственным негативным моментом мероприятия отказ спонсоров дарить россиянам традиционные подарки — новые модели мобильных телефонов. Об этом Вдовин рассказал Metaratings.
«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — сказал Вдовин.
По его словам, в российской команде сначала огорчились, а потом подумали: «Ну, не дали телефоны и ладно». «Зато мы выиграли медали», — добавил спортсмен.
Всего на счету российских паралимпийцев в Париже 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
На Играх в Париже спортсменам вручали «олимпийскую версию» нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.
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