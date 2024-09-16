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Паралимпиец рассказал об отказе спонсоров Игр-2024 награждать россиян

Паралимпиец Вдовин: спонсоры Игр сказали, что телефоны в подарок нам не положены
Андрей Вдовин сообщил, что российские паралимпийцы огорчились из-за отказа дарить им новые телефоны Samsung, но потом нашли утешение в выигранных медалях
Андрей Вдовин
Андрей Вдовин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Паралимпиец Андрей Вдовин, выигравший на Играх в Париже два золота и бронзу в легкой атлетике, назвал единственным негативным моментом мероприятия отказ спонсоров дарить россиянам традиционные подарки — новые модели мобильных телефонов. Об этом Вдовин рассказал Metaratings.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — сказал Вдовин.

По его словам, в российской команде сначала огорчились, а потом подумали: «Ну, не дали телефоны и ладно». «Зато мы выиграли медали», — добавил спортсмен.

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Всего на счету российских паралимпийцев в Париже 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

На Играх в Париже спортсменам вручали «олимпийскую версию» нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

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Анна Сатдинова
Паралимпиада-2024 Андрей Вдовин
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