Relevo узнало, что УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу Испании
Судейский комитет УЕФА спустя два месяца признал, что в ворота сборной Испании в четвертьфинале Евро-2024 с Германией должны были назначить пенальти за игру рукой защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает Relevo, изучивший отчет комитета с рекомендациями арбитрам.
Немцы 5 июля проиграли испанцам в дополнительное время со счетом 1:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в овертайме мяч после дальнего удара Джамала Мусиалы попал в руку Кукурелье, который в тот момент находился в собственной штрафной площади.
Главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поставил пенальти, судья VAR также вмешиваться не стал.
В комментарии к эпизоду с Кукурельей комитет УЕФА указал, что контакт рукой с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться строже, если только рука не находится очень близко к телу или на теле, и судья должен был назначить пенальти.
В сборной Германии критиковали решение Тейлора, а немецкие болельщики запустили петицию с требованием переиграть матч, которую подписали 450 тыс. человек.
Сборная Испании стала победителем Евро.
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