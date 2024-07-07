Поводом для петиции, в частности, стал неназначенный пенальти в ворота Испании в дополнительное время. Маловероятно, что петиция приведет к переигровке, потому что решение арбитра в той ситуации соответствовало позиции УЕФА

Джамал Мусиала и Джонатан Та (слева направо) (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Петиция на change.org за переигровку четвертьфинального матча чемпионата Европы между Испанией и Германией (2:1) из-за «многих неправильных решений» арбитра набрала к утру воскресенья более 300 тыс. голосов.

По состоянию на 13:00 мск петицию подписали 322 тыс. человек.

Испанцы 5 июля победили немцев, забив на 119-й минуте.

В дополнительное время мяч после удара Джамала Мусиалы попал в руку Марку Кукурелье, который находился в своей штрафной площади. Главный судья Энтони Тейлор не поставил пенальти и не стал использовать VAR.

Sportschau писал, что в УЕФА еще до начала Евро-2024 объясняли, что пенальти в таких эпизодах давать не будут — рука Кукурельи была близко к телу в естественном положении и он пытался избежать контакта с мячом. В сборной Германии решение арбитра раскритиковали, а ассистент Юлиана Нагельсмана Сандро Вагнер, как писала газета Bild, ворвался в судейскую и ругался с Тейлором.

Инициатор петиции Эрик В. указал, что матч следует сыграть заново из-за не назначенного пенальти, а также из-за фола Начо на Никласе Фюллькруге на 77-й минуте, после которого немец упал и не смог замкнуть передачу Флориана Вирца.

В полуфинале испанцы сыграют с французами 9 июля.