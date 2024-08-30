РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС постановила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча состоялась 25 августа и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.
«Динамо» обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу Карасева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара на 85-й минуте за фол Александра Черникова на Диего Лаксальте.
«Большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — говорится в решении ЭСК.
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