Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС считает, что Сергей Карасев должен был назначить 11-метровый в ворота «Краснодара» в концовке встречи шестого тура РПЛ за фол Александра Черникова на Диего Лаксальте

Сергей Карасев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС постановила, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоялась 25 августа и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.

«Динамо» обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу Карасева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара на 85-й минуте за фол Александра Черникова на Диего Лаксальте.

«Большинство экспертов комиссии считает ошибочным решение арбитра не назначить пенальти, но поддерживает решение ВАР не вмешиваться, ввиду наличия элементов пограничности в данной ситуации», — говорится в решении ЭСК.