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Винер поддержала идею об объединении гимнастических федераций России

Винер поддержала идею Титова об объединении гимнастических федераций России
С такой инициативой ранее 23 августа выступил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. По словам Винер, важно, чтобы в «дорожной карте» объединения были учтены все аспекты развития детского спорта и сборных
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддерживает идею объединить все пять гимнастических федераций страны в одну организацию. Об этом она заявила ТАСС.

Ранее 23 августа такую идею высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю», — сказала Винер.

По словам Винер, очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных были учтены в развернутой «дорожной карте», которую представители всех федераций сейчас собираются обсудить.

Из гимнастических федераций в России существуют ВФХГ, ФСГР, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

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Иван Витченко Иван Витченко
Ирина Винер Василий Титов художественная гимнастика спортивная гимнастика прыжки на батуте
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