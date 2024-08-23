Винер поддержала идею об объединении гимнастических федераций России
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддерживает идею объединить все пять гимнастических федераций страны в одну организацию. Об этом она заявила ТАСС.
Ранее 23 августа такую идею высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.
«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю», — сказала Винер.
По словам Винер, очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных были учтены в развернутой «дорожной карте», которую представители всех федераций сейчас собираются обсудить.
Из гимнастических федераций в России существуют ВФХГ, ФСГР, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.
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