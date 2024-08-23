Василий Титов предложил объединить все гимнастические федерации России

Глава федерации спортивной гимнастики выступил с инициативой объединить пять российских гимнастических федераций в единую Федерацию гимнастики России. По словам Титова, в Минспорте эту идею поддерживают

Василий Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов предложил объединить все пять гимнастических федераций страны в одну организацию. Титова цитирует «Матч ТВ».

«Хочу обратиться к руководителям пяти федераций по гимнастическим видам <...> объединиться на базе спортивной гимнастики. Как это есть в международной федерации (FIG). Объединиться в Федерацию гимнастики России. Это принесет пользу нашим гимнастическим видам», — сказал Титов.

Из гимнастических федераций в России существуют ФСГР, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

По словам Титова, в Министерстве спорта поддерживают эту инициативу. «Сейчас каждая из федераций получает деньги из Минспорта, от игрового бизнеса и спонсоров. Как минимум две из пяти федераций чувствуют себя комфортно, так как есть спонсоры — это художественная и спортивная гимнастика. Сложнее аэробике, акробатике, батуту. Надо им помочь с получением денег», — добавил Титов.

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров отметил, что пока не может на 100% поддержать эту инициативу. «Мы не против, но пока нет понимания, как это будет работать. Никто не просчитывал, что это принесет. Не могу сказать, что я на сто процентов поддерживаю эту инициативу. Абсолютно не знаю, как это будет работать на федеральном и региональном уровне», — сказал Макаров.

РБК обратился за комментариями к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер, в федерацию спортивной акробатики и аэробики.