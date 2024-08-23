В «Динамо» сообщили, что не послушали совета Овечкина по вратарю Фукале

Спортивный директор «Динамо» рассказал, что в прошлом году Овечкин предлагал клубу канадца, с которым он выступал в «Вашингтоне», но места для него не было. В итоге Фукале перешел в «Трактор», который победил «Динамо» в плей-офф

Зак Фукале (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал в интервью «Чемпионату», что в прошлого году Александр Овечкин предлагал «бело-голубым» подписать контракт с канадским голкипером Заком Фукале.

«По Фукале мне звонил Александр Овечкин. Он сказал, что Зак хочет приехать в КХЛ и что его надо брать в «Динамо». Но у нас на тот момент уже были заняты все три легионерские вакансии. <...> Мы посчитали, что будет лучше остаться с тремя иностранными нападающими и [Ильей] Коноваловым в воротах», — сказал Сопин.

Фукале с 2020 по 2023 гол играл в системе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где Овечкин является капитаном. В итоге канадский голкипер перешел в челябинский «Трактор».

«Динамо» в прошлом сезоне выиграло регулярный чемпионат, но сенсационно проиграло «Трактору» в 1/4 финала плей-офф. Основными голкиперами команды были Илья Коновалов и Константин Волков, сейчас «Динамо» они уже покинули.