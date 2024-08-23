 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В «Динамо» сообщили, что не послушали совета Овечкина по вратарю Фукале

Спортивный директор «Динамо»: Овечкин в прошлом году предлагал подписать Фукале
Спортивный директор «Динамо» рассказал, что в прошлом году Овечкин предлагал клубу канадца, с которым он выступал в «Вашингтоне», но места для него не было. В итоге Фукале перешел в «Трактор», который победил «Динамо» в плей-офф
Зак Фукале
Зак Фукале (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал в интервью «Чемпионату», что в прошлого году Александр Овечкин предлагал «бело-голубым» подписать контракт с канадским голкипером Заком Фукале.

«По Фукале мне звонил Александр Овечкин. Он сказал, что Зак хочет приехать в КХЛ и что его надо брать в «Динамо». Но у нас на тот момент уже были заняты все три легионерские вакансии. <...> Мы посчитали, что будет лучше остаться с тремя иностранными нападающими и [Ильей] Коноваловым в воротах», — сказал Сопин.

Фукале с 2020 по 2023 гол играл в системе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где Овечкин является капитаном. В итоге канадский голкипер перешел в челябинский «Трактор».

«Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром
Спорт
Никита Гусев

«Динамо» в прошлом сезоне выиграло регулярный чемпионат, но сенсационно проиграло «Трактору» в 1/4 финала плей-офф. Основными голкиперами команды были Илья Коновалов и Константин Волков, сейчас «Динамо» они уже покинули.

России и Китая договорились развивать расчетную инфраструктуру для бесперебойной торговли

Китай досрочно достиг показателей 2030 года по выработке чистой энергии

Премьер Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Киев

Евросоюз отказал Фридману в отмене санкций

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Турецкая лира установила новый антирекорд

Доля инвестиционных сделок с новостройками упала до абсолютного минимума

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
«Балтика» стала спонсором КХЛ вслед за РПЛ
Спорт
Клуб КХЛ расторг контракт с американцем спустя три месяца после перехода
Спорт
КХЛ изменила правила начисления очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонииПолитика, 16:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:43
Как технологии помогают нефтяникам сохранять природу и развивать бизнесТренды, 16:40
Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известноОбщество, 16:34
На ЗАЭС запустили отключившуюся линию энергоснабжения 330 кВОбщество, 16:25
В «Динамо» сообщили, что не послушали совета Овечкина по вратарю ФукалеСпорт, 16:24
«МК» узнал о требованиях захвативших заложников в волгоградской ИК-19Общество, 16:22
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 16:18
В России открыли салон Honda, где будут продавать автомобили с гарантиейАвто, 16:17
Прокуратура проверит режим в колонии после нападения на сотрудников ФСИНОбщество, 16:09
Акции «Мечела» за два дня потеряли более 20% на фоне слабой отчетностиИнвестиции, 16:06
Боррель признал участие Евросоюза в конфликте на УкраинеПолитика, 16:01
«Динамо» оштрафовали за станцевавшего брейк-данс фаната во время матчаСпорт, 16:00
Двое пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН находятся в тяжелом состоянииОбщество, 15:59