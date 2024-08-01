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«Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром

«Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым
Никита Гусев подписал новый однолетний контракт с московским клубом
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» продлило контракт с лучшим бомбардиром клуба Никитой Гусевым. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 32-летним хоккеистом составил один год.

Этим летом Гусев раздумывал над тем, чтобы отправиться в НХЛ, но в итоге остался в «Динамо».

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В прошлом сезоне Гусев в 77 матчах набрал 99 (26+73) очков при показателе полезности «+21», став лучшим бомбардиром и ассистентом в КХЛ, а также побив рекорд Сергея Мозякина по очкам в одном регулярном чемпионате. Кроме того, хоккеист был признан самым ценным игроком регулярного сезона в КХЛ.

Гусев — чемпион Олимпиады в Пхёнчхане, серебряный призер Игр-2022, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В Пхёнчхане он стал лучшим бомбардиром сборной России (четыре шайбы и восемь передач).

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат, но сенсационно проиграло челябинскому «Трактору» в 1/4 финала плей-офф.

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