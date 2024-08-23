Суд в Москве взыскал с экс-капитана «Спартака» задолженность за ЖКУ
Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево вынес два судебных приказа о взыскании с бывшего футболиста «Спартака» Георгия Джикии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Сумма задолженности Джикии не уточняется.
Защитник, который был капитаном «Спартака», покинул команду по окончании прошлого сезона после завершения контракта. Новый клуб 30-летний Джикия пока не нашел.
Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года, свой первый матч за клуб провел 9 апреля 2017-го в Уфе. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).
В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола.
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