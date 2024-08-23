Украинцы не пожали руки работавшим в России судьям перед матчем Лиги конференций

Украинцы не пожали руки работавшим в России судьям перед матчем еврокубка

Турок Арда Кардешлер, который судил мартовский товарищеский матч Россия — Сербия в Москве, получил назначение на игру «Кривбасса» против «Бетиса» в Лиге конференций. Украинский клуб просил его заменить, но УЕФА отказал

Арда Кардешлер (Фото: EO / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты украинского «Кривбасса» отказались от рукопожатий с судьями перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с испанским «Бетисом», сообщает xsport.ua.

Игру обслуживала бригада турка Арды Кардешлера, которая в марте работала на товарищеской встрече между сборными России и Сербии в Москве.

В «Кривбассе» ранее просили УЕФА заменить арбитров. В украинской команде заявили, что считают назначение турка недопустимым и его судейство «дискредитирует клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса». Но просьба не была удовлетворена.

«Кривбасс» в итоге уступил со счетом 0:2. Ответная игра состоится 29 августа в Испании.

Бригада Кардешлера обслуживала матч Россия — Сербия, который прошел 21 марта и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.