Украинцы не пожали руки работавшим в России судьям перед матчем еврокубка
Футболисты украинского «Кривбасса» отказались от рукопожатий с судьями перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с испанским «Бетисом», сообщает xsport.ua.
Игру обслуживала бригада турка Арды Кардешлера, которая в марте работала на товарищеской встрече между сборными России и Сербии в Москве.
В «Кривбассе» ранее просили УЕФА заменить арбитров. В украинской команде заявили, что считают назначение турка недопустимым и его судейство «дискредитирует клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса». Но просьба не была удовлетворена.
«Кривбасс» в итоге уступил со счетом 0:2. Ответная игра состоится 29 августа в Испании.
Бригада Кардешлера обслуживала матч Россия — Сербия, который прошел 21 марта и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.
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