Украинский клуб потребовал от УЕФА снять с его матча судью за работу в России

Украинцы потребовали от УЕФА снять с их матча работавшего в России судью

Турок Арда Кардешлер судил мартовский товарищеский матч Россия — Сербия в Москве. Его назначили на игру квалификации Лиги конференции между «Кривбассом» и «Бетисом», но украинский клуб попросил УЕФА его заменить

Арда Кардешлер (Фото: EO / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинский «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой назначить нового арбитра на матч Лиги конференций с «Бетисом» вместо турка Арды Кардешлера, поскольку тот в марте обслуживал товарищескую игру сборных России и Сербии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

«Кривбасс» и «Бетис» должны сыграть в раунде плей-офф квалификации в словацком Кошице 22 августа, ответный матч пройдет 29 августа.

В украинской команде заявили, что считают назначение турка недопустимым и его судейство «дискредитирует клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса».

Бригада Кардешлера обслуживала матч Россия — Сербия, который прошел 21 марта и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.