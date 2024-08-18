Украинцы потребовали от УЕФА снять с их матча работавшего в России судью
Украинский «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой назначить нового арбитра на матч Лиги конференций с «Бетисом» вместо турка Арды Кардешлера, поскольку тот в марте обслуживал товарищескую игру сборных России и Сербии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.
«Кривбасс» и «Бетис» должны сыграть в раунде плей-офф квалификации в словацком Кошице 22 августа, ответный матч пройдет 29 августа.
В украинской команде заявили, что считают назначение турка недопустимым и его судейство «дискредитирует клуб перед всеми болельщиками «Кривбасса».
Бригада Кардешлера обслуживала матч Россия — Сербия, который прошел 21 марта и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.
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