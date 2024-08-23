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Сын легендарного мотогонщика станет основным пилотом команды «Формулы-1»

Сын легендарного мотогонщика Мика Дуэна станет пилотом команды F1 Alpine
Австралиец Джек Дуэн в следующем сезоне заменит в Alpine француза Эстебана Окона
Джек Дуэн
Джек Дуэн (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Австралиец Джек Дуэн станет основным пилотом команды «Формулы-1» Alpine в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте Alpine.

21-летний Дуэн был резервным пилотом Alpine последние два сезона. В 2021 году австралиец занял второе место в чемпионате «Формулы-3», в 2023-м — третье место в «Формуле-2».

Дуэн заменит в Alpine француза Эстебана Окона, который перейдет в Haas.

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Джек Дуэн — сын легендарного мотогонщика Мика Дуэна, пятикратного чемпиона MotoGP (это четвертый результат в истории).

В данный момент Джек Дуэн — единственный дебютант «Формулы-1» в следующем сезоне.

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Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 автогонки Мик Дуэн Джек Дуэн Alpine F1 Team Эстебан Окон
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