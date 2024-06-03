Команда «Формулы-1» объявила об уходе врезавшегося в партнера гонщика
Французский гонщик Эстебан Окон в конце сезона покинет Alpine после пяти лет сотрудничества, сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».
На прошедшем 26 мая Гран-при Монако Окон на первом круге атаковал болид партнера по команде Пьера Гасли. Машину Окона подбросило в воздух, и он почти сразу завершил выступление в гонке.
Гасли финишировал на десятом месте.
Позднее Окона оштрафовали на пять позиций на старте Гран-при Канады, который пройдет 9 июня в Монреале.
Окон за время выступления в Alpine выиграл Гран-при Венгрии в 2021 году и еще дважды поднимался на подиум — в Бахрейне в 2020-м и в Монако в 2023 году.
Лучшим результатом гонщика в чемпионате стало восьмое место в 2022-м, благодаря которому команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов.
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