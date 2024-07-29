Пилот Ferrari в «Формуле-1» перейдет в Williams

Испанский гонщик Карлос Сайнс — младший будет выступать за Williams с сезона-2025

Карлос Сайнс — младший (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Испанский пилот команды Ferrari Карлос Сайнс — младший подписал контракт с командой Williams Racing, сообщает пресс-служба британской команды «Формулы-1».

29-летний гонщик будет выступать за Williams с сезона-2025. Срок действия соглашения не уточняется.

Контракт Сайнса с Ferrari заканчивается по окончании сезона-2024.

За Ferrari со следующего сезона будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

На счету 29-летнего Сайнса три победы на этапах Гран-при «Формулы-1». Всего испанец 23 раза попадал на подиум. В текущем сезоне он набрал 162 очка и занимает пятое место в общем зачете. Ранее он выступал за Toro Rosso, Renault и McLaren.