«Шанхай» Слуцкого вылетел из Кубка Китая после серии пенальти
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграли в серии пенальти футбольному клубу «Хэнань» в четвертьфинальном матче Кубка Китая.
Матч закончился вничью со счетом 2:2 в основное время и 3:3 в дополнительное. В серии пенальти «Хэнань» выиграл со счетом 8:7.
Голы забили Фелиппе Кардосо (33-я и 114-я минуты), Фрэнк Ачимпонг (53). У проигравших — Луис Асуэ (28), Уилсон Манафа (86), Лю Чан (102).
В полуфинале «Хэнань» встретится с «Чэнду».
В начале июля Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом до конца 2027 года.
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая, стала серебряным призером чемпионата в прошлом сезоне и дошла до полуфинала Кубка Китая.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ