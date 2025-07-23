«Шанхай» Слуцкого уступил «Хэнаню» в четвертьфинале Кубка Китая в серии пенальти

«Шанхай» Слуцкого вылетел из Кубка Китая после серии пенальти

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Хэнаню» в четвертьфинале после серии пенальти со счетом 7:8

Фото: Zhang Haohao / VCG / Visual China Gr

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграли в серии пенальти футбольному клубу «Хэнань» в четвертьфинальном матче Кубка Китая.

Матч закончился вничью со счетом 2:2 в основное время и 3:3 в дополнительное. В серии пенальти «Хэнань» выиграл со счетом 8:7.

Голы забили Фелиппе Кардосо (33-я и 114-я минуты), Фрэнк Ачимпонг (53). У проигравших — Луис Асуэ (28), Уилсон Манафа (86), Лю Чан (102).

В полуфинале «Хэнань» встретится с «Чэнду».

В начале июля Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским клубом до конца 2027 года.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая, стала серебряным призером чемпионата в прошлом сезоне и дошла до полуфинала Кубка Китая.