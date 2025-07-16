Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа»

Новое соглашение действует до конца 2027 года

Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщается на странице китайского клуба в Weibo.

Новое соглашение с 54-летним тренером действует до конца 2027 года.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Шанхай Шэньхуа» уступает лидеру «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям (команды набрали по 38 очков).

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

Возглавил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий в декабре 2023 года. Ранее он работал в клубах «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия» и в сборной России. Под его руководством ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а сборная России провально выступила на чемпионате Европы 2016 года, где не смогла выйти из группы.