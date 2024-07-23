Сафонов получил рассечение брови на тренировке ПСЖ

Ранее в сети появилось видел, на котором у голкипера сборной России заметны швы, нанесенные над левым глазом

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов получил рассечение брови на тренировке «Пари Сен-Жермен», сообщила в своем телеграм-канале девушка футболиста Марина Кондратюк.

«Для всех тех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует», — написала Кондратюк.

Ранее 23 июля в сети появилось видео, на котором Сафонов раздает автографы на базе ПСЖ с зашитой бровью и синяком под глазом.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.