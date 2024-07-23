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Сафонов получил рассечение брови на тренировке ПСЖ

Голкипер Матвей Сафонов получил рассечение брови на тренировке ПСЖ
Ранее в сети появилось видел, на котором у голкипера сборной России заметны швы, нанесенные над левым глазом
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов получил рассечение брови на тренировке «Пари Сен-Жермен», сообщила в своем телеграм-канале девушка футболиста Марина Кондратюк.

«Для всех тех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует», — написала Кондратюк.

Ранее 23 июля в сети появилось видео, на котором Сафонов раздает автографы на базе ПСЖ с зашитой бровью и синяком под глазом.

Сафонов приступил к тренировкам в составе ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
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