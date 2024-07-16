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Сафонов приступил к тренировкам в составе ПСЖ

Вратарь сборной России Сафонов приступил к тренировкам в составе ПСЖ
Голкипер сборной России перешел во французский клуб из «Краснодара» в середине июня. Первый товарищеский матч у ПСЖ запланирован на 7 августа
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: psg.fr)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов приступил к тренировкам в составе «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб на своем сайте опубликовал фото с первых занятий перед новым сезоном.

К тренировкам пока приступили игроки, которые не играли за свои сборные на Евро-2024 и Кубке Америки. Среди них оказался и Сафонов.

Первый товарищеский матч у команды запланирован на 7 августа — с австрийским «Штурмом».

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ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Стоимость трансфера голкипера сборной России оценивается в €20 млн.

Сейчас основным голкипером ПСЖ является победитель Евро-2020, капитан сборной Италии Доннарумма.

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