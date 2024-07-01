Налоговики объяснили арест счетов Нурмагомедова

В налоговой сказали, что задолженность образовалась по результатам проверки, которую закончили в прошлом году, у спортсмена было достаточно времени, чтобы ее погасить

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Задолженность бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Об этом в ведомстве сообщили «Матч ТВ».

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года», — сообщили в ФНС.

В ФНС отметили, что у Нурмагомедова было достаточно времени для погашения долга. «Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из‑за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 год. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — пояснили в налоговой.

Mash и РЕН ТВ 1 июля сообщили, что ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга на 297 млн руб. На сайте ФНС говорится, что операции по счетам Нурмагомедова приостановлены из-за неисполнения требований об уплате задолженностей. Отрицательное сальдо составило 79,2 млн руб.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.