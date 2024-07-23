НОК Палестины призвал отстранить израильских спортсменов от Олимпиады в Париже

НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады в Париже

Олимпийский комитет Палестины направил письмо главе МОК Томасу Баху, в котором сказано, что военные действия Израиля в секторе Газа являются нарушением олимпийского перемирия

Фото: Julian Finney / Getty Images

Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой запретить спортсменам из Израиля участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает AFP.

Палестинская сторона считает, что военные действия Израиля в секторе Газа являются нарушением олимпийского перемирия.

В письме «подчеркивается, что палестинские спортсмены, особенно в Газе, лишены возможности безопасно покидать страну и они значительно пострадали из-за продолжающегося конфликта».

В письме сказано, что «около 400 палестинских спортсменов были убиты, а разрушение спортивных объектов усугубляет тяжелое положение атлетов, которые и без того находятся под строгими ограничениями».

В своем заявлении комитет также сослался на недавнее заключение высшего суда ООН, признавшего незаконной оккупацию Израилем палестинских территорий.

Тем временем первые израильские спортсмены прибыли в Париж. Накануне глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что израильские атлеты во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной.

Всего в Играх в Париже примут участие 88 спортсменов из Израиля и восемь — из Палестины.

В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».