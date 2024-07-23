НОК Палестины призвал отстранить Израиль от Олимпиады в Париже
Национальный олимпийский комитет (НОК) Палестины написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой запретить спортсменам из Израиля участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает AFP.
Палестинская сторона считает, что военные действия Израиля в секторе Газа являются нарушением олимпийского перемирия.
В письме «подчеркивается, что палестинские спортсмены, особенно в Газе, лишены возможности безопасно покидать страну и они значительно пострадали из-за продолжающегося конфликта».
В письме сказано, что «около 400 палестинских спортсменов были убиты, а разрушение спортивных объектов усугубляет тяжелое положение атлетов, которые и без того находятся под строгими ограничениями».
В своем заявлении комитет также сослался на недавнее заключение высшего суда ООН, признавшего незаконной оккупацию Израилем палестинских территорий.
Тем временем первые израильские спортсмены прибыли в Париж. Накануне глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что израильские атлеты во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной.
Всего в Играх в Париже примут участие 88 спортсменов из Израиля и восемь — из Палестины.
В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».
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