МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки

Дарманен: израильских спортсменов на Олимпиаде будут охранять 24 часа в сутки

Заявление Дарманена последовало после пропалестинского митинга в Париже, где ультралевый депутат Портес сказал, что израильским спортсменам будут не рады на Олимпиаде

Жеральд Дарманен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Израильские спортсмены во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена сообщает Reuters.

Дарманен сделал заявление после появления видеозаписи с выступлением депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. Тот на пропалестинском митинге 20 июля сказал, что израильским спортсменам не рады во Франции, и призвал к «мобилизации» в этом направлении.

Портес также сказал Le Parisien, что французская дипломатия должна оказать давление на МОК с целью запрета израильского флага, как в случае с россиянами, «и положить конец двойным стандартам».

Глава Представительного совета еврейских учреждений Франции (CRIF) Йонатан Арфи заявил, что Портес «повесил мишени на спины израильских спортсменов», и напомнил о трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где террористы убили 11 членов сборной Израиля.

В понедельник французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе, что от имени Франции приветствует израильскую делегацию на Играх в Париже.

В марте глава МОК Томас Бах, обсуждая тему безопасности израильской делегации на фоне событий в секторе Газа, выразил уверенность, что проблем не возникнет ни в Париже, ни в Марселе, ни в других местах присутствия израильтян во время Игр.

Олимпиада начнется 26 июля.