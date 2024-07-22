 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки

Дарманен: израильских спортсменов на Олимпиаде будут охранять 24 часа в сутки
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Заявление Дарманена последовало после пропалестинского митинга в Париже, где ультралевый депутат Портес сказал, что израильским спортсменам будут не рады на Олимпиаде
Жеральд Дарманен
Жеральд Дарманен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Израильские спортсмены во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена сообщает Reuters.

Дарманен сделал заявление после появления видеозаписи с выступлением депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. Тот на пропалестинском митинге 20 июля сказал, что израильским спортсменам не рады во Франции, и призвал к «мобилизации» в этом направлении.

Портес также сказал Le Parisien, что французская дипломатия должна оказать давление на МОК с целью запрета израильского флага, как в случае с россиянами, «и положить конец двойным стандартам».

Глава Представительного совета еврейских учреждений Франции (CRIF) Йонатан Арфи заявил, что Портес «повесил мишени на спины израильских спортсменов», и напомнил о трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где террористы убили 11 членов сборной Израиля.

Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово
Спорт
Эмманюэль Макрон

В понедельник французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе, что от имени Франции приветствует израильскую делегацию на Играх в Париже.

В марте глава МОК Томас Бах, обсуждая тему безопасности израильской делегации на фоне событий в секторе Газа, выразил уверенность, что проблем не возникнет ни в Париже, ни в Марселе, ни в других местах присутствия израильтян во время Игр.

Олимпиада начнется 26 июля.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Израиль
Материалы по теме
В Кремле оценили отказ аккредитовать российских репортеров на Олимпиаду
Спорт
Оргкомитет Олимпиады восстановил работу после сбоя Windows
Спорт
Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 17:25
Депутат Рады из СИЗО потребовал через суд провести выборы президента Политика, 18:08
Клуб Слуцкого со счетом 5:0 разгромил аутсайдера чемпионата Китая Спорт, 18:07
Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих студентов Общество, 18:03
Ракова анонсировала открытие в Москве выставки среднего профобразования Город, 18:02
Starbucks продлила действие своих торговых знаков в России Вино, 17:58
У прилетевшей из Индии женщины нашли радиоактивный песок Общество, 17:52
Путин подписал закон о строительстве частных домов с эскроу Недвижимость, 17:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson Общество, 17:43
Трейдер потерял $12 млн на названном в честь Джо Байдена мемкоине Крипто, 17:41
МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки Спорт, 17:40
Медики начнут передавать МВД данные о людях с психическими заболеваниями Общество, 17:34
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля Инвестиции, 17:28
Запрос по 115-ФЗ: что делать, если бизнес не прошел проверку Отрасли, 17:23
В Хорватии произошло массовое убийство в доме престарелых Общество, 17:09