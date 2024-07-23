Не входящая в топ-200 россиянка Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA

Россиянка из третьей сотни рейтинга вышла в 1/4 финала турнира WTA

Оксана Селехметьева пробилась в основную сетку турнира в Праге через квалификацию и уже выиграла там два матча

Оксана Селехметьева (Фото: Oleg Nikishin / Getty Images)

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге.

Во втором круге 21-летняя россиянка победила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман, 241-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

Селехметьева пробилась в основную сетку турнира в Праге через квалификацию. Ее следующей соперницей станет победительница пары Лаура Самсонова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Селехметьева сейчас занимает 248-е место в рейтинге WTA. На ее счету есть победы на двух юниорских турнирах «Большого шлема» в парном разряде — US Open (2019) и «Ролан Гаррос» (2021).

Турнир в Праге завершится 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.