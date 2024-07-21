Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла третий турнир WTA в сезоне

Российская теннисистка выиграла третий турнир WTA в сезоне

Диана Шнайдер в финале турнира в Будапеште победила белоруску Александру Соснович. Ранее в этом году 20-летняя россиянка выиграла турниры в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия)

Диана Шнайдер (Фото: IMAGO / Vincenzo Orlando / IPA Sport / Global Look Press)

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA в Будапеште.

В финальном матче 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под первым номером, обыграла белоруску Александру Соснович, 134-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Для Шнайдер это уже третий титул WTA в нынешнем сезоне и в карьере — в начале февраля она победила на турнире в Хуахине (Таиланд), в конце июня стала лучшей в немецком Бад-Хомбурге.

Шнайдер занимает 28-е место в рейтинге WTA (пятая из россиянок).

Победительница турнира в Будапеште получит €30,65 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалистка — €18,11 тыс. и 163 очка.

Шнайдер получила допуск и выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже.