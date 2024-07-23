Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка покинет комиссию спортсменов МОК после закрытия Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока полномочий

Елена Исинбаева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не приехала на сессию Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Париже. Об этом в соцсети Х сообщил Кристиан Клауэ, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК.

Также 142-ю сессии МОК пропускает председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

Причины их отсутствия Клауэ не назвал.

Исинбаева стала членом МОК в 2016 году, она вошла в комиссию спортсменов. Ее полномочия истекут после окончания Олимпиады в Париже.

В 2023 году вокруг Исинбаевой разгорелся скандал. Тогда бывшая легкоатлетка заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее часть стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За Исинбаеву заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.

Исинбаева также смогла сохранить место в комиссии спортсменов МОК после проверки на предмет наличия контрактов с российской армией и поддержки спецоперации на Украине.

Исинбаева является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе бронза Олимпиады (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Она 28 раз обновляла мировой рекорд, обладателем которого остается и по сегодняшний день: 5,06 м (был установлен в августе 2009 года).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.