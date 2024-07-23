 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Двукратная олимпийская чемпионка покинет комиссию спортсменов МОК после закрытия Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока полномочий
Елена Исинбаева
Елена Исинбаева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не приехала на сессию Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Париже. Об этом в соцсети Х сообщил Кристиан Клауэ, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК.

Также 142-ю сессии МОК пропускает председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

Причины их отсутствия Клауэ не назвал.

Исинбаева стала членом МОК в 2016 году, она вошла в комиссию спортсменов. Ее полномочия истекут после окончания Олимпиады в Париже.

В МОК ответили на вопрос, может ли Исинбаева стать его почетным членом
Спорт
Елена Исинбаева

В 2023 году вокруг Исинбаевой разгорелся скандал. Тогда бывшая легкоатлетка заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее часть стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За Исинбаеву заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.

Исинбаева также смогла сохранить место в комиссии спортсменов МОК после проверки на предмет наличия контрактов с российской армией и поддержки спецоперации на Украине.

Исинбаева является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе бронза Олимпиады (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Она 28 раз обновляла мировой рекорд, обладателем которого остается и по сегодняшний день: 5,06 м (был установлен в августе 2009 года).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Елена Исинбаева Международный олимпийский комитет (МОК)
Елена Исинбаева фото

Елена Исинбаева

олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член МОК
3 июня 1982 года
Материалы по теме
Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК
Спорт
МОК опроверг использование плаката с Исинбаевой для рекламы Олимпиады
Спорт
В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
При ударе БПЛА по парому в порту Кавказ один человек погиб, пятеро ранены Политика, 10:56
В доме престарелых под Тверью произошел пожар Общество, 10:53
Хотят отдыхать, а не работать: как мотивировать команду летом Pro, 10:48
Елена Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже Спорт, 10:47
Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $40 млн Бизнес, 10:41
Названы города-миллионники с наибольшим ростом цен на вторичное жилье Недвижимость, 10:41
Месси пропустит Матч звезд MLS из-за травмы Спорт, 10:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В сообществе мотоциклистов подтвердили гибель блогера МотоТани в Турции Общество, 10:30
Три ситуации, когда не удастся оспорить брачный договор Pro, 10:28
Волатильность биткоина снизилась на фоне скорого запуска ETF на ETH Крипто, 10:26
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 10:18
В Думе призвали разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам Общество, 10:11
УЕФА исключил украинский клуб из Лиги конференций Спорт, 10:09
МИД анонсировал подписание исторического договора с Ираном Политика, 10:08