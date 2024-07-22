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В МОК ответили на вопрос, может ли Исинбаева стать его почетным членом

МОК: Исинбаева пока не сможет стать почетным членом организации
Исинбаева провела в МОК только восемь лет. Чтобы претендовать на статус почетного члена, необходимо проработать в организации более десяти лет и иметь перед ней особые заслуги
Елена Исинбаева
Елена Исинбаева (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, у которой заканчивается срок полномочий в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК), не может претендовать на статус почетного члена организации. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

Чтобы стать почетным членом, претендент должен проработать в организации не менее десяти лет и иметь исключительные заслуги перед МОК. У почетных членов нет права голоса на сессиях МОК.

Исинбаева стала членом МОК в 2016 году, она вошла в комиссию спортсменов. Ее полномочия истекут после окончания Олимпиады в Париже.

В МОК 38 почетных членов, в том числе россияне Виталий Смирнов и Александр Попов. Еще один почетный член, экс-глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман отстранен.

Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК
Спорт
Елена Исинбаева

В 2023 году вокруг Исинбаевой разгорелся скандал. Тогда бывшая легкоатлетка заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее часть стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За Исинбаеву заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.

Исинбаева также смогла сохранить место в комиссии спортсменов МОК после проверки на предмет наличия контрактов с российской армией и поддержки спецоперации на Украине.

Исинбаева побеждала в прыжках с шестом на Играх 2004 и 2008 годов, на ее счету также бронза Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира. Она является действующей рекордсменкой мира в своей дисциплине (5,06 м).

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Елена Исинбаева
Елена Исинбаева фото

Елена Исинбаева

олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член МОК
3 июня 1982 года
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