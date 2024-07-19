Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК

У двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом и еще трех человек истекает восьмилетний срок полномочий. Во время Игр в Париже пройдут выборы новых членов комиссии

Елена Исинбаева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении восьмилетнего срока полномочий. Об этом сообщается на сайте МОК.

Выборы новых членов комиссии атлетов пройдут во время Олимпиады в Париже. Вместе с Исинбаевой ее покинут венгр Даниэль Дьюрта (плавание), немка Бритта Хайдеман (фехтование) и южнокореец Ю Сын Мин (настольных теннис).

МОК опубликовал на своем сайте список из 29 кандидатов на четыре места в комиссии. Все атлеты, участвующие в Олимпиаде в Париже, будут иметь право проголосовать за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта.

Исинбаева была избрана в комиссию атлетов МОК в 2016 году на восьмилетний срок.

В 2023 году МОК проводил проверку Исинбаевой по поводу возможного исключения из состава комиссии атлетов. В итоге комиссия МОК по этике сообщила, что с 24 февраля 2022 года Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине. Свое место она сохранила.

Исинбаева ранее говорила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаева является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе бронза Олимпиады (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Она 28 раз обновляла мировой рекорд, обладателем которого является на сегодняшний день: 5,06 м (август 2009 года).

Из россиян действующим членом МОК останется глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Кроме того, почетными членами МОК являются Виталий Смирнов и Александр Попов.