 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Спартак» начал с провала, «Зенит» — с разгрома. Итоги тура РПЛ

«Спартак» проиграл в дебютном матче Станковича. Итоги тура РПЛ
«Спартак» проиграл в дебютном матче Деяна Станковиче в чемпионате, а «Зенит» одержал разгромную победу. Как прошел первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Локомотив» выиграл у дебютанта РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) открыл матч на «РЖД Арене». Московский «Локомотив» выиграл у тольяттинского «Акрона» со счетом 3:2.

Счет на 29-й минуте открыл 19-летний форвард хозяев Сергей Пиняев. Он же забил снова через пять минут, но взятие ворот отменили после видеопросмотра.

«Акрон» сравнял счет на 36-й минуте благодаря Солтмураду Бакаеву, который забил первый гол тольяттинского клуба в РПЛ.

На 38-й минуте 19-летний Алексей Батраков снова вывел «железнодорожников» вперед.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете — Абу-Саид Эльдарушев поразил ворота на 40-й минуте. 22-летний игрок стал лишь пятым футболистом (и первым россиянином) с голом и передачей в своей дебютной игре в РПЛ с 2009 года (когда стала доступна статистика). Ранее этого добивались Секу Олисе, Ибраима Бальде, Исмаэл Сильва и Мирлинд Даку.

На 79-й минуте новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев принес своей команде победу.

Таким образом, «Локомотив» продлил свою серию без поражений в первом туре РПЛ, которая продолжается с 2010 года.

Кроме того, впервые в XXI веке за «железнодорожников» в одном матче РПЛ забили сразу два игрока моложе 20 лет. В прошлом сезоне был только один такой случай в матче «Крыльев Советов» и «Ростова» (5:1, 5 августа), где у самарцев отличились Егор Карпицкий и Никита Салтыков.

Разгромная победа «Зенита»

Петербургский «Зенит» разгромил в Самаре «Крылья Советов» со счетом 0:4.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

У петербуржцев дубль с передач Вендела оформил Максим Глушенков, который забил на шестой минуте и в компенсированное время первого тайма.

Полузащитник стал первым игроком в XXI веке, который забил два мяча в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ. С 2000 года за «Зенит» в дебютном матче чемпионата из новичков ранее забивали Джамбулад Базаев, Константин Зырянов, Далер Кузяев и Иван Сергеев, отмечает Opta.

Оба раза новичок «Зенита» не праздновал голы в ворота «Крыльев», поскольку играл в самарском клубе в 2020-2022 годах.

Еще по голу забили Матео Кассьерра (18) и Педро (90+3).

«Динамо» обыграло «Факел»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» на своем поле со счетом 3:1. Динамовцы обыграли воронежскую команду впервые с 2001 года. «Факел» вернулся в РПЛ в 2022 году, после чего один раз победил «бело-голубых» и трижды сыграл с ними вничью.

Счет в матче на 3-й минуте забил Иван Лепский. 19-летний Лепский, сыгравший всего второй матч в РПЛ, стал самым молодым центральным защитником «Динамо» в XXI веке, забившим в турнире. Он опередил Сабу Сазонова, который впервые отличился за «бело-голубых» в 21 год.

Также у «Динамо» отличились Муми Нгамалё (21) и Ярослав Гладышев (28), у «Факела» на 74-й гол забил Евгений Марков.

На 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Даниила Фомина, у «Факела» в компенсированное время матча вторую желтую карточку получил Сергей Брызгалов.

«Факел» впервые после возвращения в РПЛ пропустил три гола в первом тайме. В предыдущий раз это было в 2001 году, также в матче с «Динамо» (2:6).

Антирекорд ЦСКА и прерванная голевая серия «Ростова»

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) - 0:0.

Армейцы, который в межсезонье возглавил Марко Николич, нанесли всего четыре удара по воротам соперника. За последние 15 лет такое случалось лишь в играх против «Зенита» — в 2010 и 2023 годах.

Также Иван Обляков установил личный рекорд по отборам за матч в РПЛ (6).

«Ростов» не забил дома в РПЛ впервые с мая 2023 года, забив во всех 15 матчах в Ростове-на-Дону в прошлом сезоне.

Поражение «Спартака» в первом матче РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Первый гол на 62-й минуте забил Матиас Перес. Второй мяч «Спартак» пропустил после грубой ошибки голкипера Александра Максименко, который не сумел отдать точную передачу, в результате чего футболист «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк на 67-й минуте забил в пустые ворота.

В стартовом составе «Спартака» впервые в РПЛ вышел 20-летний полузащитник Даниил Зорин, его заменили после первого тайма. Также в старте играл нападающий Александр Соболев, которым интересуется «Зенит». Его заменили на 69-й минуте.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Деяна Станковича. Серб — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче. Руй Витория и Паоло Ваноли проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль сыграли вничью. Последним тренером «Спартака», который победил в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.

После матча Станкович взял на себя вину за поражение в первом туре и пообещал исправить ситуацию. «В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее», — сказал Станкович.

По словам сербского специалиста, он уверен, что в следующем туре «Спартак» будет другим. «Я вам обещаю», — подчеркнул Станкович.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Локомотив Москва ФК Зенит ФК Крылья Советов ФК Динамо Москва ФК Факел ФК Ростов ФК ЦСКА ФК Оренбург ФК Спартак Москва ...
Материалы по теме
«Провал тренера». «Спартак» проиграл в первом матче сезона РПЛ
Спорт
Черышев назвал причину поражения «Спартака» в первом матче сезона
Спорт
Станкович нашел «определенный оптимизм» в поражении «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
«Спартак» начал с провала, «Зенит» — с разгрома. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета Бизнес, 00:00
Боррель назвал дату первого перевода ЕК доходов от активов России Политика, 22 июл, 23:59
Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу Политика, 22 июл, 23:52
ЕС начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией Политика, 22 июл, 23:45
В Британии показали концепт истребителя шестого поколения Технологии и медиа, 22 июл, 23:35
МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме Общество, 22 июл, 23:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом сообщил о встречах Байдена после призывов «показать» президента Политика, 22 июл, 23:04
Путин назначил замминистра МЧС экс-главу Росздравнадзора Москвы Политика, 22 июл, 23:00
Приведет ли рост ударов Израиля и хуситов друг по другу к новой войне Политика, 22 июл, 22:48
Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе Политика, 22 июл, 22:39
В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе Политика, 22 июл, 22:35
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России Общество, 22 июл, 22:32
Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей Общество, 22 июл, 22:22