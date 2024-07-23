«Спартак» проиграл в дебютном матче Деяна Станковиче в чемпионате, а «Зенит» одержал разгромную победу. Как прошел первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Локомотив» выиграл у дебютанта РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) открыл матч на «РЖД Арене». Московский «Локомотив» выиграл у тольяттинского «Акрона» со счетом 3:2.

Счет на 29-й минуте открыл 19-летний форвард хозяев Сергей Пиняев. Он же забил снова через пять минут, но взятие ворот отменили после видеопросмотра.

«Акрон» сравнял счет на 36-й минуте благодаря Солтмураду Бакаеву, который забил первый гол тольяттинского клуба в РПЛ.

На 38-й минуте 19-летний Алексей Батраков снова вывел «железнодорожников» вперед.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете — Абу-Саид Эльдарушев поразил ворота на 40-й минуте. 22-летний игрок стал лишь пятым футболистом (и первым россиянином) с голом и передачей в своей дебютной игре в РПЛ с 2009 года (когда стала доступна статистика). Ранее этого добивались Секу Олисе, Ибраима Бальде, Исмаэл Сильва и Мирлинд Даку.

На 79-й минуте новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев принес своей команде победу.

Таким образом, «Локомотив» продлил свою серию без поражений в первом туре РПЛ, которая продолжается с 2010 года.

Кроме того, впервые в XXI веке за «железнодорожников» в одном матче РПЛ забили сразу два игрока моложе 20 лет. В прошлом сезоне был только один такой случай в матче «Крыльев Советов» и «Ростова» (5:1, 5 августа), где у самарцев отличились Егор Карпицкий и Никита Салтыков.

Разгромная победа «Зенита»

Петербургский «Зенит» разгромил в Самаре «Крылья Советов» со счетом 0:4.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

У петербуржцев дубль с передач Вендела оформил Максим Глушенков, который забил на шестой минуте и в компенсированное время первого тайма.

Полузащитник стал первым игроком в XXI веке, который забил два мяча в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ. С 2000 года за «Зенит» в дебютном матче чемпионата из новичков ранее забивали Джамбулад Базаев, Константин Зырянов, Далер Кузяев и Иван Сергеев, отмечает Opta.

Оба раза новичок «Зенита» не праздновал голы в ворота «Крыльев», поскольку играл в самарском клубе в 2020-2022 годах.

Еще по голу забили Матео Кассьерра (18) и Педро (90+3).

«Динамо» обыграло «Факел»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» на своем поле со счетом 3:1. Динамовцы обыграли воронежскую команду впервые с 2001 года. «Факел» вернулся в РПЛ в 2022 году, после чего один раз победил «бело-голубых» и трижды сыграл с ними вничью.

Счет в матче на 3-й минуте забил Иван Лепский. 19-летний Лепский, сыгравший всего второй матч в РПЛ, стал самым молодым центральным защитником «Динамо» в XXI веке, забившим в турнире. Он опередил Сабу Сазонова, который впервые отличился за «бело-голубых» в 21 год.

Также у «Динамо» отличились Муми Нгамалё (21) и Ярослав Гладышев (28), у «Факела» на 74-й гол забил Евгений Марков.

На 39-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Даниила Фомина, у «Факела» в компенсированное время матча вторую желтую карточку получил Сергей Брызгалов.

«Факел» впервые после возвращения в РПЛ пропустил три гола в первом тайме. В предыдущий раз это было в 2001 году, также в матче с «Динамо» (2:6).

Антирекорд ЦСКА и прерванная голевая серия «Ростова»

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) - 0:0.

Армейцы, который в межсезонье возглавил Марко Николич, нанесли всего четыре удара по воротам соперника. За последние 15 лет такое случалось лишь в играх против «Зенита» — в 2010 и 2023 годах.

Также Иван Обляков установил личный рекорд по отборам за матч в РПЛ (6).

«Ростов» не забил дома в РПЛ впервые с мая 2023 года, забив во всех 15 матчах в Ростове-на-Дону в прошлом сезоне.

Поражение «Спартака» в первом матче РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. Первый гол на 62-й минуте забил Матиас Перес. Второй мяч «Спартак» пропустил после грубой ошибки голкипера Александра Максименко, который не сумел отдать точную передачу, в результате чего футболист «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк на 67-й минуте забил в пустые ворота.

В стартовом составе «Спартака» впервые в РПЛ вышел 20-летний полузащитник Даниил Зорин, его заменили после первого тайма. Также в старте играл нападающий Александр Соболев, которым интересуется «Зенит». Его заменили на 69-й минуте.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Деяна Станковича. Серб — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче. Руй Витория и Паоло Ваноли проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль сыграли вничью. Последним тренером «Спартака», который победил в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.

После матча Станкович взял на себя вину за поражение в первом туре и пообещал исправить ситуацию. «В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее», — сказал Станкович.

По словам сербского специалиста, он уверен, что в следующем туре «Спартак» будет другим. «Я вам обещаю», — подчеркнул Станкович.