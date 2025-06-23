Бах: Кубертен смотрит с олимпийских высот и доволен тем, как МОК процветает

Бах заявил, что Кубертен был бы доволен расцветом олимпийского движения

Томас Бах покинул пост главы МОК, но останется почетным президентом организации. Он заявил, что МОК под его руководством справился с самыми сложными вызовами и «процветает» в соответствии с видением Кубертена

Кирсти Ковентри и Томас Бах (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

Томас Бах назвал день передачи полномочий президента главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри днем «благодарности, уверенности и радости». Речь он произнес на специальной церемонии в Лозанне.

Бах занимал пост с 2013 года. Ковентри уверенно выиграла выборы, которые прошли в марте в Греции. Тогда же Баха избрали пожизненным почетным президентом МОК.

Бах в первую очередь поблагодарил основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. «Я уверен, что он смотрит на нас с олимпийских высот со своей знакомой улыбкой и что он доволен тем, как его и наше олимпийское движение процветает в соответствии с его видением», — сказал Бах.

Бывший глава МОК считает, что организация под его руководством смогла преодолеть «даже самые сложные вызовы».

«Сегодня я стою перед вами, надеюсь, в ясном уме и с наполненным сердцем, зная, что я отдал все, что мог, олимпийскому движению, я посвятил себя нашей миссии, нашим целям и служению вам», — добавил Бах.

Бах, чемпион Игр-1976 в командной рапире, является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок.