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Спорт ,  
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Бах заявил, что Кубертен был бы доволен расцветом олимпийского движения

Бах: Кубертен смотрит с олимпийских высот и доволен тем, как МОК процветает
Томас Бах покинул пост главы МОК, но останется почетным президентом организации. Он заявил, что МОК под его руководством справился с самыми сложными вызовами и «процветает» в соответствии с видением Кубертена
Кирсти Ковентри и Томас Бах
Кирсти Ковентри и Томас Бах (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

Томас Бах назвал день передачи полномочий президента главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри днем «благодарности, уверенности и радости». Речь он произнес на специальной церемонии в Лозанне.

Бах занимал пост с 2013 года. Ковентри уверенно выиграла выборы, которые прошли в марте в Греции. Тогда же Баха избрали пожизненным почетным президентом МОК.

Бах в первую очередь поблагодарил основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. «Я уверен, что он смотрит на нас с олимпийских высот со своей знакомой улыбкой и что он доволен тем, как его и наше олимпийское движение процветает в соответствии с его видением», — сказал Бах.

Томас Бах официально уступил пост главы МОК Кирсти Ковентри
Спорт
Кирсти Ковентри и Томас Бах

Бывший глава МОК считает, что организация под его руководством смогла преодолеть «даже самые сложные вызовы».

«Сегодня я стою перед вами, надеюсь, в ясном уме и с наполненным сердцем, зная, что я отдал все, что мог, олимпийскому движению, я посвятил себя нашей миссии, нашим целям и служению вам», — добавил Бах.

Бах, чемпион Игр-1976 в командной рапире, является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок.

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